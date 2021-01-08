قوى الأمن تكثف إجراءاتها في صيدا و129 محضرا حصيلة اليوم الأول

كثفت قوى الأمن الداخلي من تدابيرها الأمنية في مدينة صيدا وجوارها لليوم الثاني على التوالي تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بهدف رصد مدى الالتزام بمقررات التعبئة العامة سواء بما يتعلق بوسائل الانتقال وفق نظام "المفرد مجوز " او فيما يتعلق بارتداء الكمامات الواقية ومنع الاكتظاظ ، او لجهة اقفال المؤسسات غير المستثناة ، والمحافظة على شروط الوقاية والسلامة العامة ودوام العمل المحدد في المستثنى منها ، او لجهة الالتزام بمواعيد حظر التجول مساء واستئنافه صباحا .

وشملت تدابير قوى الأمن الداخلي اقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دوريات راجلة وسيارةعلى مداخل المدينة وفي عدد من طرقاتها الرئيسية حيث يتم تسطير محاضر ضبط مخالفي مقررات التعبئة .

وكانت الاجراءات التي نفذت في صيدا ومحيطها اسفرت في اليوم الأول لسريان مقررات التعبئة العامة عن تسطير نحو 129 محضر ضبط بحق أشخاص لم يلتزموا إما بالإقفال او بشروط الاستثناء منه ، او بالكمامات او بـ"المفرد مجوز " او بحظر التجول .