سيارة مسروقة تخطّت حاجز ضهر البيدر ولم تتوقف.. وهذا ما حصل

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

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الساعة 2:45 من فجر يوم الاثنين 5-1-2021، تخطّت سيّارة من نوع "كيا سيراتو" لون جردوني، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.تمكّن عناصر الحاجز المذكور من ضبطها بعد مطاردتها، إلّا أنّ السائق ومن كان معه على متنها تمكّنا من الفرار عبر الأحراج.وقد تبيّن أنّ السيّارة –التي أعيدت إلى مالكها- قد سُرقت من محلّة حارة حريك – الضاحية الجنوبية، ولم يكن مالكها على علم بعد بأمر سرقتها.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين.