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لبنان
تجنبوا هذه الطريق في اليوميْن المقبليْن..
Lebanon 24
08-01-2021
|
17:16
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
1- ستقوم الشركة المتعهّدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصّحي في منطقة الاوزاعي بأعمال على المسلك الشرقي للطريق العام المتّجه نحو بيروت/ مقابل محطّة الجنوب)، وسيتم تضييق المسلك المذكور يومي الجمعة والسبت في 8 و9-1-2021، ومنع المرور عليه من الساعة 16:00 لغاية الساعة 22:00 من يوم الاثنين 11-1-2021، وتحويل السير إلى المسلك الآخر طيلة فترة الأشغال.
2- كذلك ستقوم الشركة المتعهّدة مشروع تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار بإصلاح عطل على المسلك المذكور (قرب دوار السمكة)، وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك بالقرب من مكان الأشغال، يومي السبت والأحد في 9 و 10-1-2021، من الساعة 10:00 ولغاية مساء اليوم التالي.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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