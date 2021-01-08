إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:

أعلنت خلية أزمة كورونا في السكسكية عن ثبوت 8 حالات جديدة بفيروس كورونا وترى ان انحدار الوضع الصحي في البلدة وازدياد المخاطر تدعو المواطنين الالتزام التام بالحج المنزلي وتطبيق كافة إجراءات الوقاية والتباعد.

وأعلنت لجنة إدارة الأزمات بقضاء الكورة، في نشرتها اليومية "تسجيل 99 حالة إيجابية جديدة في الكورة و18 حالة قيد التحقق، موزعة على الشكل الآتي: أنفه 4، أميون 6، بدبا 3، بتوراتيج 1، النخلة وحارة الخاصة 2، برسا 4، بزيزا 4، بشمزين 4، بصرما 3، داربعشتار 28، عين عكرين 6، دده 4، كفرعقا 8، كفرحاتا 2، كفرحزير 4، راسمسقا 5، كفرصارون 4، ضهور الهوا 1، كوسبا 6، وقيد التحقق 18".

من جهتها، سجلت بلدية النجارية ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا وسيصار إلى حجرهم واتباع كامل الإجراءات الوقائية وعلى كل المخالطين للحجر وإجراء فحص pcr.

بدورها، أعلنت بلدية الصرفند وخلية أزمة كورونا بيانا جاء فيه : ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا يلامس الـ100 حالة في البلدة. وتناشد البلدية واللجنة "المواطنين إلى مد يد العون والدعم للمساعدة في ضبط الناس وعدم الاختلاط واجبارهم على تنفيذ القوانين وترجو من المخالطين اجراء فحوصات pcr والحجر المنزلي واخذ الإجراءات الوقائية والابتعاد الإجتماعي ووضع الكمامة".

كما أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الاعلى بعدد المصابين المسجلين خلال يوم واحد منذ بدء الازمة في عكار، كما سجل التقرير ايضا حالتي وفاة ، و50 حالة شفاء". وتوزعت الاصابات الجديدة على القرى والبلدات التالية:



حلبا9، تلبيرة9، تلعباس الغربي 8، القبيات8، حبشيت6 بقرزلا 5، عيدمون 5، برقايل5، حرار4، رحبة 4، عكار العتيقة4، ببنين 3، الجديدة3، وادي خالد3، منيارة3، بيت يونس 3، سفينة الدريب3، التليل 3، الشيخطابا2، النهرية2، بزال2، ديردلوم2، الحاكور2 ذوق الحصنية2، العوينات 2، بينو2، فنيدق2، المسعودية2، قبعيت 2.



وإصابة واحدة في بلدات: الزواريب، قشلق، مشحا، حيذوق،مشمش، عدبل،القرنة، وادي الجاموس، رماح، عندقت، مزرعة بلدة، ضهر الليسينة، ذوق الحبالصة، عمار البيكات، مشتى حمود، اكروم، شربيلا، الدورة، الشقدوف، منجز، الحيصة.



وأشار التقرير الى انه "تبعا لهذه المستجدات الحاصلة ،فان اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم ارتفع الى 5353 مصابا. الحالات الايجابية قيد المعالجة الان:1087 حالة. وحالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة:1252 حالة (مقيمين ووافدين).كما بلغ اجمالي حالات الشفاء: 4180 حالة. واجمالي حالات الوفاة 86 حالة".

و أفادت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا حتى الساعة الثانية بعد الظهر انه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:

حالات جديدة: اثنان وعشرون حالة جديدة " 3 مجدل سلم - 2 القنطرة - 2 الصوانة - 1 تولين - 1 حولا - 1 الطيبة - 1 عديسة - 1 كفركلا - 10 الخيام"

حالات وافدة : لا يوجد

حالات الشفاء 15 حالة " 3 مركبا - 6 الصوانة - 1 قبريخا - 2 الطيبة - 1 دبين - 2 الخيام "

حالات الوفاة: لا يوجد.



وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد و منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 1122 إصابة و 868 حالة شفاء و31 حالة وفاة، يوجد حاليا قيد المتابعة 175 حالة مصابة مؤكدة مخبريا "169 منهم قيد الحجر المنزلي و6 حالات تتلقى العلاج في المستشفى ".

من جهتها، أ علنت بلدية البيسارية في بيان، "تسجيل 11اصابة جديدة، مما رفع العدد الاجمالي الى 58 اصابة، كما سجل 3 حالات شفاء".

وشددت البلدية على "ضرورة التزام الاجراءات الوقائية".

بدورها، أعلنت بلدية أسيا في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة"، وطلبت من الأهالي الذين خالطوا المصابة "التزام الحجر المنزلي لمدة 5 أيام ومن ثم إجراء فحص pcr في اليوم السادس، وإبلاغ رئيس البلدية في حال جاءت النتيجة إيجابية".