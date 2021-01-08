الجيش: مدرسة القوات الخاصة نفذت تمرينا تكتيا يحاكي مواجهة مجموعة إرهابية

أعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" أن "مدرسة القوات الخاصة نفذت تمرينا تكتيا يحاكي مواجهة مجموعة إرهابية متمركزة في نقاط محصنة ومواقع قتالية وأماكن آهلة ومبنية، واستخدمت خلاله الأسلحة المتوسطة والخفيفة والعبوات الناسفة. وقد تمت مراعاة الإجراءات الوقائية من كورونا خلال التمرين".