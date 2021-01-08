لبنان

وضع مستشفيات جبل لبنان بين كنعان وحسن

Lebanon 24
08-01-2021 | 18:37
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عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال د. حمد حسن في مكتبه في الوزارة مع النائب ابراهيم كنعان للوضع في مستشفيات جبل لبنان والمتن الشمالي في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وأوضح كنعان أن "التفشي السريع للوباء يؤثر في القدرة الإستيعابية للمستشفيات في ظل أوضاع مالية بالغة الصعوبة".

وأضاف: "تم وضع خطة سريعة لتفعيل التعاون بين الوزارة والمستشفيات الحكومية والخاصة وتأمين الأمور اللوجستية المطلوبة والإمكانات الضرورية لتطويرها وتمكينها من القيام بدورها".

وأعلن كنعان أن وفدا من الوزارة "سيتوجه غدا (السبت) إلى المنطقة لاتخاذ قرارات سريعة وميدانية لهذا الغرض".

وشكر كنعان للوزير حسن سرعة التجاوب في تنظيم الحملات للفحوص الميدانية المطلوبة في المتن، حيث كانت حملة مكثفة اليوم في بلدة بسكنتا، بعد الإصابات التي سجلت في جرد المتن"، وأكد أن "الكارثة الصحية الحالية تتطلب حلولا عملية سريعة وتعاونا من الجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
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