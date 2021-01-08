لبنان

خرق لمنع التجول في طرابلس... ومسيرة من ساحة النور الى ساحة التل

Lebanon 24
08-01-2021 | 19:26
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خرق عدد من المتظاهرين في طرابلس، ولليوم الثاني على التوالي، منع التجول خلال ساعات المساء، فتجمعوا في ساحة "النور" لينطلقوا من ثم عبر البولفار وصولا إلى "تقاطع الروكسي"، ومن هناك في اتجاه ساحة التل - الوسط التجاري في المدينة وسط تدابير امنية من القوى الأمنية والجيش اللبناني.

وندد المتظاهرون بتزايد السرقات بمختلف أنواعها، والتي باتت تطاول المحال التجارية والمنازل، إضافة إلى السيارات ومختلف المركبات، وطالبوا بتسيير دوريات امنية خلال ساعات الليل في شكل خاص، لضبط لصوص الليل. كما دعوا المواطنين ليكون كل منهم خفيرا وأن يقوم بالتبليغ عن اي حادث مشبوه.

كما وجال المعتصمون على المقرات الحزبية، منددين "بغياب دور القيادات السياسية وصمتها عما يتعرض له الشعب اللبناني من ويلات ومآس وضائقة إقتصادية اوصلت البلاد إلى الإنهيار".
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