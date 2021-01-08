المعاون الشهيد شربل نعيمة الى مثواه الأخير

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة حمانا المعاون الشهيد شربل نعيمة، الذي استشهد بتاريخ 7 / 1 / 2021 في منطقة الفرزل ـــ زحلة، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين.بدأ التشييع بإقامة مراسم التكريم أمام المستشفى العسكري المركزي في بدارو، حيث أدّت له ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى البلدة المذكورة.في بلدة حمانا، أقيم حفل تأبين المعاون الشهيد شربل نعيمة بحضور العميد المهندس محمد شميطلي ممثلاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث ألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها:" لا شك في أنّ شهيدنا شربل كان يدرك أنّ لبنان بمناطقه كافّةً هو ميدانُ عملِ العسكريّ وتضحيتِه، سواءٌ في أوقات الخدمة أو خارجها، شأنُهُ في ذلك شأنُ جميعِ عناصر المؤسّسة العسكريّة الذين يصبح الالتزام الوطنيّ جزءًا لا يتجزأ من كيانهم، ونهجًا يتّبعونه كلّ لحظةٍ من لحظات حياتهم، مؤمنين بأن الجنديّ مشروع شهيد منذ أدائه القسم وانضوائه تحت راية الشرف والتضحية والوفاء".