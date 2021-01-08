لبنان

المعاون الشهيد شربل نعيمة الى مثواه الأخير

Lebanon 24
08-01-2021 | 19:50
A-
A+
Doc-P-782406-637457323036625256.jpg
Doc-P-782406-637457323036625256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة حمانا المعاون الشهيد شربل نعيمة، الذي استشهد بتاريخ 7 / 1 / 2021 في منطقة الفرزل ـــ زحلة، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين.

بدأ التشييع بإقامة مراسم التكريم أمام المستشفى العسكري المركزي في بدارو، حيث أدّت له ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى البلدة المذكورة.

في بلدة حمانا، أقيم حفل تأبين المعاون الشهيد شربل نعيمة بحضور العميد المهندس محمد شميطلي ممثلاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث ألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها:" لا شك في أنّ شهيدنا شربل كان يدرك أنّ لبنان بمناطقه كافّةً هو ميدانُ عملِ العسكريّ وتضحيتِه، سواءٌ في أوقات الخدمة أو خارجها، شأنُهُ في ذلك شأنُ جميعِ عناصر المؤسّسة العسكريّة الذين يصبح الالتزام الوطنيّ جزءًا لا يتجزأ من كيانهم، ونهجًا يتّبعونه كلّ لحظةٍ من لحظات حياتهم، مؤمنين بأن الجنديّ مشروع شهيد منذ أدائه القسم وانضوائه تحت راية الشرف والتضحية والوفاء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:18 | 2021-01-08
23:10 | 2021-01-08
22:56 | 2021-01-08
22:40 | 2021-01-08
22:38 | 2021-01-08
22:12 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website