ماذا طلبت عبد الصمد من حب الله؟

بعثت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، د. منال عبد الصمد نجد، كتابا إلى وزير الصناعة د. عماد حب الله، طلبت فيه تزويد وزارة الإعلام لائحة بالمصانع الوطنية التي تصنع المعدات والتجهيزات واللوازم الطبية ذات الصلة بفيروس كورونا، ليصار إلى إعداد خطة إعلامية تدعم الصناعة الوطنية، عملا بمذكرة التعاون الموقعة بين وزارتي الإعلام والصناعة في تموز 2020.