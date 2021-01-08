"كورونا" يواصل تقدّمه في المناطق.. إليكم الجديد

يواصل فيروس "كورونا" المستجد تقدّمه في مختلف المناطق اللبنانية، في وقت بلغ عدد الإصابات الإجمالي في لبنان 210139، وذلك بعد تسجيل 5440 إصابة جديدة.

وأعلنت خلية الأزمة في قضاء بنت جبيل ببيان، أنه "بحسب تقرير طبيب الرصد الوبائي في القضاء الدكتور محمد حسن، تم تسجيل 28 إصابة جديدة بوباء كورونا".

كذلك، أعلنت بلدية الشيخ محمد في بيان انها تأكدت من وجود 5 حالات ايجابية جديدة بفيروس كورونا في البلدة.

ومع هذا، أعلنت بلدية عيدمون- شيخلارفي بيان تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا تعود لسيدة من البلدة، وهي ملتزمة بالحجر، ليصبح عدد الإصابات في البلدة اليوم إصابتين.

بدورها، أعلنت بلدية مشحا في ‏‎بيان عن اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة ليصبح العدد التراكمي للحالات الإيجابية 13 إصابة وهم قيد المتابعه و الحجر.

ومع ذلك، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة أمل وحزب الله في بيان تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا بين أهالي البلدة.

وأعلنت بلدية الدوير في بيان عن تسجيل 6 اصابات خلال 24 ساعة بفيروس كورونا.

من جهتها، أعلنت بلدية كفرحتى ثبوت إصابة جديدة بوباء كورونا، بعد اجراء فحوص الـPCR.

إلى ذلك، وزعت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، تفاصيل أعداد الحالات الايجابية لمصابي فيروس الكورونا في قرى المتن الاعلى وبلداته لليوم الجمعة، وجاءت على النحو الآتي:



- بمريم: 4

- ارصون: 4

- رأس المتن: 4

- حمانا: 3

- العبادية: 2

- الشبانية: 2

- قرنايل: 2

- المتين: 1

- قبيع: 1

- دير الحرف: 1

- الخريبة: 1

- القرية: 1

- فالوغا: 1



اجمالي الحالات: 27 حالة.

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا في بيان تسجيل حالة إيجابية جديدة حاليا تعود لسيدة من البلدة ، وهي ملتزمة الحجر.

كذلك، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 198 إصابة بـ"كورونا"، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 6416 مصاباً.

وأعلنت خلية الازمة في بلدة حرار في بيان تسجيل 4 إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا في البلدة.

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت بلدية قناريت في بيان عن 14 اصابة بفيروس كورونا، في حين أعلنت خلية الازمة في بلدية شكا عن تسجيل 11 إصابة جديدة.

وسجلت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا من أبناء البلدة.