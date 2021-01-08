رسالة هامة من المانيا الى لبنان!

نشرت سفارة لبنان في برلين فيديو شارك فيه عدد من الاطفال اللبنانيين المقيمين في المانيا، حثّوا فيه الاهل في لبنان للبقاء في المنزل، والتزام الحجر واجراءات الاقفال من أجل تجنب الاصابة بفايروس كورونا، وانتشر الفيديو مرفقاً بوسم #خليك_بالبيت