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لبنان
رسالة هامة من المانيا الى لبنان!
Lebanon 24
08-01-2021
|
19:57
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نشرت سفارة لبنان في برلين فيديو شارك فيه عدد من الاطفال اللبنانيين المقيمين في المانيا، حثّوا فيه الاهل في لبنان للبقاء في المنزل، والتزام الحجر واجراءات الاقفال من أجل تجنب الاصابة بفايروس كورونا، وانتشر الفيديو مرفقاً بوسم #خليك_بالبيت
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كورونا
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