موعد جديد لمباشرة التحقيقات مع 8 ضباط في ملف الاثراء غير المشروع

حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة بتاريخ 21 كانون الثاني الجاري لمباشرة التحقيقات في ملف الإثراء غير المشروع المدعى فيه على ثمانية ضباط، وذلك بعد أن قرر فصل ملف كل ضابط عن الآخرين.