بو عاصي عن استشهاد نعيمة: عصابات الاجرام وجه قبيح من وجوه الإرهاب

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر "تويتر":تقدمت اليوم بواجب العزاء في حمانا من أهل الرقيب اول شربل نعيمة شهيد الغدر وحقارة الجبناء.بئس زمن تستبيح فيه عصابات السرقة والقتل ممتلكات الناس وأرواحهم وأبناء المؤسسة العسكرية.هذا وجه من أوجه الارهاب لا يضاهيه قباحة سوى تخاذل السلطة عن حماية مواطنيها وتفكيك هذه العصابات من دون رحمة.