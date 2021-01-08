جنبلاط: لسنا في دولة حرة بل تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران

أكد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط أننا "ما زلنا في بداية طموح الشعوب العربية إلى الحرية والكرامة وحياة أفضل". ورأى أننا "نواجه عقبات كبيرة بسبب الوجود المستمر للأنظمة الدكتاتورية التي لا تريد تحقيق وعودها، إضافة إلى الفتنة الطائفية السنية - الشيعية البغيضة في العراق وسوريا وحتى في لبنان".





وشدد جنبلاط في مقابلة مع "راديو أميركا" على أن "لا حل في لبنان، من دون تغيير هذا النظام الطائفي الراسخ". وقال: "أنا أشارك كسائر اللبنانيين وأحاول إيجاد حل. لكن الآن كل شيء مسدود، لأنّنا في لبنان لسنا دولة حرة. نحن تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران".