لبنان

علاقة ذهبت إلى غير رجعة

Lebanon 24
09-01-2021 | 00:03
A-
A+
Doc-P-782491-637457475856380526.jpg
Doc-P-782491-637457475856380526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يُخفي مرجع غير زمني اعتقاده أن العلاقة بين مرجعين، ذهبت إلى غير رجعة، ومن الصعب إعادة الأمور إلى مجاريها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
لا يُخفي مرجع غير زمني اعتقاده أن العلاقة بين مرجعين، ذهبت إلى غير رجعة، ومن الصعب إعادة الأمور إلى مجاريها (اللواء)
lebanon 24
09/01/2021 06:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
يضع حزب مسيحي بارز تحركه الأخير في اتجاه مرجعيات دينية مسلمة في إطار الحرص على استمرار العلاقة رغم الخلافات المتراكمة مع القيادات السياسية (نداء الوطن)
lebanon 24
09/01/2021 06:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جهة سياسية لم تهضم المعالجة السريعة لعلاقة مرجع بزعيم سياسي
lebanon 24
09/01/2021 06:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات: لا علاقة لنا بتهريب المخدرات
lebanon 24
09/01/2021 06:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24

علاقة

مرجع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:32 | 2021-01-09
06:30 | 2021-01-09
06:23 | 2021-01-09
06:20 | 2021-01-09
06:11 | 2021-01-09
06:10 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website