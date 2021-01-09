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لبنان
علاقة ذهبت إلى غير رجعة
Lebanon 24
09-01-2021
|
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لا يُخفي مرجع غير زمني اعتقاده أن العلاقة بين مرجعين، ذهبت إلى غير رجعة، ومن الصعب إعادة الأمور إلى مجاريها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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