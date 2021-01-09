لبنان

لبنان ثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا

Lebanon 24
09-01-2021 | 00:51
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أصبح لبنان البلد الثالث عالمياً من حيث عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا.
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