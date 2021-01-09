لبنان

عون يصف الواقع

Lebanon 24
09-01-2021 | 00:59
A-
A+
Doc-P-782508-637457510074234027.jpg
Doc-P-782508-637457510074234027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" أن "الرئيس ميشال عون وصف الواقع وقال أن على المجلس الدستوري النظر في تفسير الدستور كما نصت عليه وثيقة الطائف ولا يقتصر عمله بالتالي على تفسير القوانين لأنه عندما يتولى هذا المجلس مهمة النظر في دستورية القوانين فالأولى به النظر في الدستور نفسه لأن القوانين تستمد من الدستور".
ولفتت المصادر الى أنه "لم يأت على ذكر مجلس النواب بل كان يوصّف الواقع".

وأوضحت المصادر أن "هذه وجهة نظر رئيس الجمهورية وقد طرحها ولا تستدعي الردود لأنها أتت في خلال اللقاء مع المجلس الدستوري في إطار عرض صلاحية هذا المجلس كما أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف"، مكرّرة التأكيد أن ردات الفعل على ما قاله أتت في غير موقعها لأن رئيس الجمهورية لم يناقش في دور مجلس النواب إنما يبحث في دور المجلس الدستوري.
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:32 | 2021-01-09
06:30 | 2021-01-09
06:23 | 2021-01-09
06:20 | 2021-01-09
06:11 | 2021-01-09
06:10 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website