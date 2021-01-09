لا تعرض...

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Lebanon 24
09-01-2021 | 04:16
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لوحظ أنّ زعيماً سياسياً حاول في طلّة إعلامية تجنّب التعرّض لقطب من طائفته، كي لا تخرج الأمور عن مسارها 
المصدر: النهار
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