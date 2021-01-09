لبنان

نائب مستقبلي...

Lebanon 24
09-01-2021 | 04:17
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قال وزير الصحة حمد حسن في معرض كلامه "الزملاء النواب" واكمل "انا لم اصبح نائبا بعد" في اشارة الى استعداده لخوض الانتخابات النيابية المقبلة
المصدر: النهار
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حمد حسن

وزير الصحة

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