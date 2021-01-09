لبنان

10 مليارات دولار مخبأة في لبنان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-01-2021 | 06:10
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كتبت إيناس شري في "الشرق الأوسط" وصلت قيمة الأموال الموجودة في المنازل والشركات اللبنانية التي باتت البديل عن المصارف لافتقاد الثقة بها، إلى نحو 10 مليارات دولار، وهو ما انعكس إقبالاً غير مسبوق من اللبنانيين على التأمين على خزناتهم خوفاً من السرقات المتزايدة في الفترة الأخيرة.

ويقول رئيس جمعية شركات الضمان الخاصة في لبنان إيلي طربية، لـ"الشرق الأوسط" إن "نسبة تأمين خزنات الأموال في الشركات والمنازل العام الماضي 50% مقارنةً بعام 2019، فضلاً عن ارتفاع القيمة المؤمّن عليها ما بين 4 و5 أضعاف".

وتقدّر قيمة الأموال الموجودة في المنازل والشركات بنحو 10 مليارات دولار، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، منها قسم كبير بالدولار والآخر بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن هناك كتلة نقدية في السوق تقدّر بـ24 تريليون ليرة لبنانية منها قسم في المنازل يدخل في مجموع المبلغ العام المذكور سابقاً (10 مليارات دولار).

وإذ يشير طربية إلى أنّ كلفة التأمين على هذا النوع من الخزنات ارتفع مؤخراً، يرى أنّ إقبال المواطنين عليها غير مستغرب، ففي البداية كانوا يريدون تأمين أموالهم من إجراءات المصارف واليوم خوفاً من السرقات.

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المصدر: الشرق الأوسط
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