تآكل القدرة!

بات العديد من إدارات الدولة تكتفي بالقيام بالأعمال الورقية المكتبية بعد أن جفّت موازنة الدولة وتآكلت قدرة أرقامها امام الغلاء المستفحل، بحسب ما ورد في "مرصد" جريدة "الأنباء" الإلكترونية.



