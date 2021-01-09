لبنان

تآكل القدرة!

Lebanon 24
09-01-2021 | 06:20
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بات العديد من إدارات الدولة تكتفي بالقيام بالأعمال الورقية المكتبية بعد أن جفّت موازنة الدولة وتآكلت قدرة أرقامها امام الغلاء المستفحل، بحسب ما ورد في "مرصد" جريدة "الأنباء" الإلكترونية.

المصدر: الأنباء الإلكترونية
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