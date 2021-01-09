17
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تآكل القدرة!
Lebanon 24
09-01-2021
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
بات العديد من إدارات الدولة تكتفي بالقيام بالأعمال الورقية المكتبية بعد أن جفّت موازنة الدولة وتآكلت قدرة أرقامها امام الغلاء المستفحل، بحسب ما ورد في "مرصد" جريدة "الأنباء" الإلكترونية.
المصدر:
الأنباء الإلكترونية
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 5440 اصابة كورونا جديدة و17 حالة وفاة في لبنان
Lebanon 24
وزارة الصحة: 5440 اصابة كورونا جديدة و17 حالة وفاة في لبنان
09/01/2021 09:46:35
09/01/2021 09:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: اللبنانيون يحتاجون إلى ما يعزز ثقتهم
Lebanon 24
وزارة الصحة: اللبنانيون يحتاجون إلى ما يعزز ثقتهم
09/01/2021 09:46:35
09/01/2021 09:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان بعد لقاء وزير الصحة : بحثنا بوضع مستشفيات جبل لبنان واتفقنا على تفعيل التعاون بين الوزارة والمستشفيات وتأمين الإمكانيات لها وستتوجه غداً بعثة من الوزارة لاتخاذ قرارات سريعة وميدانية لهذا الغرض
Lebanon 24
كنعان بعد لقاء وزير الصحة : بحثنا بوضع مستشفيات جبل لبنان واتفقنا على تفعيل التعاون بين الوزارة والمستشفيات وتأمين الإمكانيات لها وستتوجه غداً بعثة من الوزارة لاتخاذ قرارات سريعة وميدانية لهذا الغرض
09/01/2021 09:46:35
09/01/2021 09:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: 4166 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و21 حالة وفاة
Lebanon 24
وزارة الصحة: 4166 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و21 حالة وفاة
09/01/2021 09:46:35
09/01/2021 09:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
وزارة
تابع
الأكثر قراءة
ما صحة التسجيل الصوتي عن استهداف بيروت في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
ما صحة التسجيل الصوتي عن استهداف بيروت في الأيام المقبلة؟
11:48 | 2021-01-08
08/01/2021 11:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلقيه اللقاح في السعودية.. موجة غضب في المملكة من سمير صفير ومطالبات بطرده
Lebanon 24
بعد تلقيه اللقاح في السعودية.. موجة غضب في المملكة من سمير صفير ومطالبات بطرده
10:30 | 2021-01-08
08/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرا بحاجة لأجهزة تنفس.. ما حقيقة تدهور صحتها؟
Lebanon 24
يسرا بحاجة لأجهزة تنفس.. ما حقيقة تدهور صحتها؟
18:00 | 2021-01-08
08/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلي صعب يفقد أغلى الناس!
Lebanon 24
إيلي صعب يفقد أغلى الناس!
15:00 | 2021-01-08
08/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
21:16 | 2021-01-08
08/01/2021 09:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:24 | 2021-01-09
هل سقطت صيغة الـ 18 وزيرًا؟
09:14 | 2021-01-09
تسريبات غير بريئة
09:00 | 2021-01-09
الحكومة لن تتشكل.. وإجراءات مشددة بحق اللبنانيين في الخليج!
08:00 | 2021-01-09
صدور طرابلسية عارية في مواجهة كورونا
07:57 | 2021-01-09
قاعة في نقابة الصحافة بإسم جورج بشير
07:57 | 2021-01-09
أبيض يحذر: ارتفاع أعداد مرضى كورونا في العناية المركزة ينذر بالأسوأ
فيديو
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
21:00 | 2021-01-07
09/01/2021 09:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
14:48 | 2021-01-07
09/01/2021 09:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
10:30 | 2021-01-07
09/01/2021 09:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact