قاعة في نقابة الصحافة بإسم جورج بشير

علم "لبنان24" من مصادر نقابية أن نقابة الصحافة في صدد إطلاق إسم الزميل المرحوم جورج بشير على إحدى قاعات المبنى المستحدث للنقابة، وذلك في خلال تدشين المبنى الجديد، الذي يتزامن مع إجراء إنتخابات لمجلس جديد للنقابة.