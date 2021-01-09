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لبنان
قاعة في نقابة الصحافة بإسم جورج بشير
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-01-2021
|
07:57
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علم "لبنان24" من مصادر نقابية أن نقابة الصحافة في صدد إطلاق إسم الزميل المرحوم جورج بشير على إحدى قاعات المبنى المستحدث للنقابة، وذلك في خلال تدشين المبنى الجديد، الذي يتزامن مع إجراء إنتخابات لمجلس جديد للنقابة.
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