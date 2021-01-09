أبيض يحذر: ارتفاع أعداد مرضى كورونا في العناية المركزة ينذر بالأسوأ

رأى مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض أنّ ما حدث خلال كانون الأول كان مؤسفا ويستحق اللوم، والناس الآن يدفعون بحياتهم ثمن تلك القرارات المؤسفة.

وقال أبيض في تغريدة عبر تويتر: "الارتفاع في اعداد مرضى الكورونا في العناية في الثلاثة أيام الماضية هو نذير بالسوء على ما سيحدث في المستقبل. ٥٦ مريضاً في العناية (٤٦٩---> ٥٢٥)، ٢٤ مريضاً تنفس اصطناعي (١٤١--->١٧٥)".