لبنان

لعنة كانون مستمرة: الحرارة نحو 26 درجة.. ولكن احذروا من الانقلاب المفاجئ للطقس

Lebanon 24
09-01-2021 | 09:43
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه يستمر نشاط المرتفع السيبري فوق غرب روسيا وشرق اوروبا بقيم ضغط انخفضت من 1061 الى 1040hpa، الأمر الذي يبشر بتراجع قوة الضغط المرتفع الذي وقف حاجزاً بوجه الامطار والمنخفضات الأطلسية القادمة نحو لبنان.

 

يقابل هذا الوضع استمرار تمركز المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية ومصر وليبيا ما يساهم بحركة رياح مدارية ساخنة نحو اليونان وتركيا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط فترتفع درجات الحرارة لتلامس 25/26 درجة ساحلاً و 21 درجة بقاعاً مطلع الاسبوع المقبل.

أضاف: باختصار لعنةُ الكوانين مستمرة حتى الاسبوع المقبل: درجات حرارة فوق  معدلاتها الموسمية بحوالي 10 درجات مئوية، جفاف ضرب البقاع، خسارة هطولات بما يقارب 400مم عن العام الماضي، غياب الثلوج عن الجبال، ومراكز التزلج تنتظر الفرج.

 

هذه هي نتائج المرتفع السيبيري الذي ضرب شتاء المنطقة لهذا العام بقلّة الهطولات، وهذا ما جرى في العامَين 2014 و 2016، لكن الوضع سينقلب رأساً على عقب مع انحراف السيبيري نحو سيبيريا والصين والمحيط الهادي يوم الأحد المقبل، ويفتح المحيط الاطلسي خيراته على البحر المتوسط وشمال افريقيا وجنوب اوروبا والشرق الاوسط، تتزامن من نزولات قطبية نحو تركيا وبرودة في الطقس في لبنان وسوريا والاردن وفلسطين وتساقط غزير وكثيف للثلوج على الجبال.

 

بالعودة الى طقس لبنان والجوار، يسيطر طقسٌ مشمس الى غائم على لبنان مع استقرار درجات الحرارة على 22 ساحلا و 18 بقاعاً وسوف ترتفع بدءا من يوم الاثنين لتصل الى 25/26 درجة ساحلاً و 22 درجة بقاعاً بسبب تمدد الكتل المدارية الحارة من الصحراء الافريقية الكبرى نحو سوريا والعراق.

 

كيف ستتوزّع درجات الحرارة في لبنان؟

على الساحل: 22 نهاراً و 16 ليلاً

في البقاع: 18 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 14 نهاراً و 0ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية  تتحول  الى شرقية سرعتها بين 20 و 35 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: بين 65%

البحر: منخفض الموج

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