الأساتذة المتقاعدون مستمرون بالإضراب!

أعلن "حراك المتعاقدين" في بيان، "استمرار الإضراب العام لجميع الأساتذة المتعاقدين في الثانويات والمدارس الرسمية".وتوجّه منسق الحراك الى رؤساء وأعضاء الروابط التعليمية بـ"ضرورة الوقوف مع هذه القضية الوطنية للمتعاقدين".وأضاف: "جاء دوركم إخواننا في المدرسة أن تكونوا الى جانبنا في الخندق النضالي"، وأعلن أنّ "الاضراب مستمر إلى ما لا نهاية حتى آخر العام الدراسي، وبالتالي لا امتحانات رسمية في ظل عدم تكملة 5% من المناهح حتى عودة وزير التربية عن القرار الظالم في حق المتعاقدين واحتساب كامل العقود".