الحواط: لن نهدأ قبل تحرير لبنان من خاطفيه

غرّد النائب زياد الحواط على "تويتر": "لن نهدأ قبل تحرير لبنان من خاطفيه. حزب الله وحلفاؤه أوصلونا إلى الانهيار التام، الى عزلة تامة، والى حصار سياسي ومالي وإقتصادي. إنه الارتهان لمشروع إيران التدميري... والنتيجة: تفكك مؤسسات الدولة، فساد، محميات، صفقات، وسمسرات".

لن نهدأ قبل تحرير لبنان من خاطفيه.

حزب الله وحلفاؤه أوصلونا إلى الانهيار التام، إلى عزلة تامة، وإلى حصار سياسي ومالي وإقتصادي.

إنه الارتهان لمشروع إيران التدميري...

والنتيجة:

تفكك مؤسسات الدولة ، فساد، محميات، صفقات، وسمسرات.#سنحرر_لبنان — Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 9, 2021