سجال بين أسود وعبدالله.. "حساسية سياسية وأعراض ولقاحات"!

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "إن تفسير الدستور والإجتهاد الحاصل حوله، وفي هذه الظروف بالذات، يؤكد أن البعض يستحضر ملفاته وفق إجتهادات مبرمجة، للتعمية على عمق الأزمة السياسية والإقتصادية الإجتماعية. ما علاقة الدستور، بالودائع، وغلاء المعيشة، وانتشار الفقر، والبطالة، والهجرة، والتفلت الأمني..... هروب الى الامام".

إن تفسير الدستور والأجتهاد الحاصل حوله، وفي هذه الظروف بالذات، يؤكد أن البعض يستحضر ملفاته وفق إجتهادات مبرمجة،للتعمية على عمق الأزمة السياسية والأقتصادية الأجتماعية.



— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 9, 2021

ما علاقة الدستور، بالودائع،وغلاء المعيشة، وانتشار الفقر، والبطالة، والهجرة،والتفلت الأمني..... هروب الي الامام!

ورداً غرد النائب زياد أسود عبر "تويتر" قائلاً: "عزيزي الزميل بلال لا أعرف ماذا أقول لك، لان ردك في غير محله فإما فهمت غلط أو قرأت غلط، ووجهت ردا عن كلام لستم معنيين فيه ولم يكن موجها أصلا لما تمثل، ثم ألا تعتقد أنكم تتسرعون وتفتعلون قضية من تقاليد ليست لكم لوحدكم ولا ملك لهويتكم لوحدكم. ألا تعتقد أنكم تبالغون في الحساسية السياسية".

iad assouad (@ZiadAssouad) January 9, 2021

ولاحقا رد عبدالله على النائب أسود بالقول: "عزيزي وزميلي زياد لن أدخل في جدال أو سجال معك، مع إنني الشخص المناسب والمخول قانونا لإعطاء أدوية للحساسية، علما أن بعض الاعراض المزمنة التي تعانون منها لا علاج لها، بإنتظار اللقاحات...".