لبنان

سجال بين أسود وعبدالله.. "حساسية سياسية وأعراض ولقاحات"!

Lebanon 24
09-01-2021 | 10:38
A-
A+
Doc-P-782598-637457859693273424.jpg
Doc-P-782598-637457859693273424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "إن تفسير الدستور والإجتهاد الحاصل حوله، وفي هذه الظروف بالذات، يؤكد أن البعض يستحضر ملفاته وفق إجتهادات مبرمجة، للتعمية على عمق الأزمة السياسية والإقتصادية الإجتماعية. ما علاقة الدستور، بالودائع، وغلاء المعيشة، وانتشار الفقر، والبطالة، والهجرة، والتفلت الأمني..... هروب الى الامام".

إن تفسير الدستور والأجتهاد الحاصل حوله، وفي هذه الظروف بالذات، يؤكد أن البعض يستحضر ملفاته وفق إجتهادات مبرمجة،للتعمية على عمق الأزمة السياسية والأقتصادية الأجتماعية.

ما علاقة الدستور، بالودائع،وغلاء المعيشة، وانتشار الفقر، والبطالة، والهجرة،والتفلت الأمني..... هروب الي الامام!

 
 

ورداً غرد النائب زياد أسود عبر "تويتر" قائلاً: "عزيزي الزميل بلال لا أعرف ماذا أقول لك، لان ردك في غير محله فإما فهمت غلط أو قرأت غلط، ووجهت ردا عن كلام لستم معنيين فيه ولم يكن موجها أصلا لما تمثل، ثم ألا تعتقد أنكم تتسرعون وتفتعلون قضية من تقاليد ليست لكم لوحدكم ولا ملك لهويتكم لوحدكم. ألا تعتقد أنكم تبالغون في الحساسية السياسية".

 
 

ولاحقا رد عبدالله على النائب أسود بالقول: "عزيزي وزميلي زياد لن أدخل في جدال أو سجال معك، مع إنني الشخص المناسب والمخول قانونا لإعطاء أدوية للحساسية، علما أن بعض الاعراض المزمنة التي تعانون منها لا علاج لها، بإنتظار اللقاحات...".

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-01-09
12:22 | 2021-01-09
12:09 | 2021-01-09
11:52 | 2021-01-09
11:52 | 2021-01-09
11:50 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website