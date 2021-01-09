فرنسا صرفت النظر عن لبنان؟!

رأت مصادر سياسية أنّ تأجيل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي زيارته التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع إلى لبنان، مؤشّرٌ آخر على تراجع الاهتمام الفرنسي بالشأن اللبنانيّ.

وإذ لفتت المصادر إلى أنّ تبرير الإرجاء بالظروف الصحية والوبائية لم يقنع أصحاب القرار في لبنان، أشارت إلى وجود "امتعاضٍ" من الجانب الفرنسيّ من الأداء اللبنانيّ عموماً، وخصوصاً إزاء المبادرة الفرنسيّة.

ومع قناعتها بوجود تغييرٍ في الأولويات في هذه المرحلة، استبعدت المصادر أيّ "مبادرة" من جانب القيادة الفرنسية قبل أن ينفّذ اللبنانيون الشق المتعلّق بهم في المبادرة الفرنسية، التي انطلقت أصلاً تحت شعار "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم".