لبنان

إتحاد بلديات صيدا الزهراني: 281 إصابة خلال أسبوع

Lebanon 24
09-01-2021 | 11:50
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يواصل عداد تقرير غرفة عمليات إتحاد بلديات صيدا الزهراني في الإرتفاع بإصابات كورونا، حيث سجل الأسبوع الحالي 281 إصابة مقابل 260 الأسبوع الفائت.

 

وأصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا - الزهراني التقرير الإسبوعي لحالات الإنتشار على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 1 كانون الثاني 2021 ولغاية الخميس 7 منه حيث يتم متابعة 817 حالة نشطة.

 

وتوزعت الحالات كالآتي: 281 إصابة، حالتا وفاة و164 حالة شفاء خلال إسبوع واحد.

 

وحذرت الغرفة من "أن القدرة الإستيعابية لمستشفيات صيدا لإستقبال حالات كورونا أصبحت حرجة جدآ، وهي تهيب بالمواطنين الإلتزام بمقررات التعبئة العامة وإتخاذ أقصى درجات الإلتزام بالتباعد الإجتماعي واستعمال الكمامات والمعقمات".

 

وأشارت الى أنها "تتيح منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا".

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