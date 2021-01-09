لبنان

توقيف مروجَيْ مخدرات ينشطان في محلة حارة صيدا وضبط كمية منها

Lebanon 24
09-01-2021 | 11:52
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 2-1-2021، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام شخصَين على ترويج المخدّرات والحبوب المخدّرة في محلّة حارة صيدا، وهما كل من:
- م. د. (مواليد عام 1997، فلسطيني).

- هـ. ح. (مواليد عام 1989، لبناني).

بتاريخ 3-1-2021 ونتيجة الاستقصاءات والمتابعة، تمّ تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما في المحلّة المذكورة.

بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على:

/20/ ظرفاً بداخله مادة السالفيا.
/8/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف، وقطعة منها زنتها /40/غ.
/58/ حبة مخدّرة نوع "ترامادول".
ميزان حسّاس.
إضافةً إلى ضبط هاتفَين خليويّين، ومبلغ مالي.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ". 
 
 
 

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