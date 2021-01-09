توقيف مروجَيْ مخدرات ينشطان في محلة حارة صيدا وضبط كمية منها

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 2-1-2021، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام شخصَين على ترويج المخدّرات والحبوب المخدّرة في محلّة حارة صيدا، وهما كل من:

- م. د. (مواليد عام 1997، فلسطيني).



- هـ. ح. (مواليد عام 1989، لبناني).



بتاريخ 3-1-2021 ونتيجة الاستقصاءات والمتابعة، تمّ تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما في المحلّة المذكورة.



بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على:



/20/ ظرفاً بداخله مادة السالفيا.

/8/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف، وقطعة منها زنتها /40/غ.

/58/ حبة مخدّرة نوع "ترامادول".

ميزان حسّاس.

إضافةً إلى ضبط هاتفَين خليويّين، ومبلغ مالي.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".