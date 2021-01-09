أنور الخليل لرئيس الجمهورية: اختلاق صلاحيات لكم هرطقة دستورية

غرد الامين العام ل"كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل عبر حسابه على "تويتر" متوجها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "متى السيد رئيس الجمهورية توقف محاولاتك المستمرة لخرق الدستور؟ الجديد منها طلبك المجلس الدستوري تفسير الدستور وتعلم أكيدا أن تفسير الدستور منوط بمجلس النواب لا غيره. محاولاتك السيد الرئيس اختلاق صلاحيات لكم ولغيركم هي هرطقة دستورية. كفاكم استهتارا بالدستور رحمة بالبلاد والعباد".