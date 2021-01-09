لبنان

بعد الحرارة المرتفعة... كيف تبدو حالة الطقس في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
09-01-2021 | 12:22
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا، الى قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة مع إنخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى منتصف الأسبوع المقبل.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وإنخفاض في نسبة الرطوبة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة. الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة منخفضة. الإثنين: صاف إجمالا مع بداية إرتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة. في الداخل من 7 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: غربية وشمالية، غربية ضعيفة إجمالا، سرعتها بين 8 و25كلم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي:1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,43 ساعة غروب الشمس: 16,43
المصدر: الوكالة الوطنية
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