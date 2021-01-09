63 إصابة كورونا جديدة في قضاء المنية - الضنية

أعلنت خلية الازمة في قضاء المنية - الضنية، في بيان، تسجيل 63 إصابة جديدة في قضاء المنية - الضنية بفيروس كورونا، ضمن فحوص مخبرية أجريت للمصابين وتوزعت ضمن بلدات القضاء على الشكل الآتي: المنية 30، بحويتا 12، إصابتان في كل من سير، السفيرة، النبي يوشع، مركبتا، دير عمار، دير نبوح، بحنين، وإصابة واحدة في كل من بخعون، بيت جيدة، بقرصونا، حقل العزيمة، إيزال كفرحبو والريحانية.في غضون ذلك، شددت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني على "ضرورة التزام المواطنين التدابير والإجراءات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة والتقيد بقرارات التعبئة العامة، بخاصة بعد ملامسة أعداد الاصابات في لبنان عتبة ال 5000 إصابة".