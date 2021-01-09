لبنان

63 إصابة كورونا جديدة في قضاء المنية - الضنية

Lebanon 24
09-01-2021 | 12:48
A-
A+
Doc-P-782636-637457934541482335.jpg
Doc-P-782636-637457934541482335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت خلية الازمة في قضاء المنية - الضنية، في بيان، تسجيل 63 إصابة جديدة في قضاء المنية - الضنية بفيروس كورونا، ضمن فحوص مخبرية أجريت للمصابين وتوزعت ضمن بلدات القضاء على الشكل الآتي: المنية 30، بحويتا 12، إصابتان في كل من سير، السفيرة، النبي يوشع، مركبتا، دير عمار، دير نبوح، بحنين، وإصابة واحدة في كل من بخعون، بيت جيدة، بقرصونا، حقل العزيمة، إيزال كفرحبو والريحانية.

في غضون ذلك، شددت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني على "ضرورة التزام المواطنين التدابير والإجراءات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة والتقيد بقرارات التعبئة العامة، بخاصة بعد ملامسة أعداد الاصابات في لبنان عتبة ال 5000 إصابة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2021-01-09
14:36 | 2021-01-09
14:13 | 2021-01-09
14:12 | 2021-01-09
14:10 | 2021-01-09
14:05 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website