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لبنان
محاولة سرقة في محيط سد القرعون...والجيش يتدخل
Lebanon 24
09-01-2021
|
12:59
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أوقف الجيش اللبناني مجموعة من العمال السوريين خلال محاولتهم سرقة الحديد من بعض الانشاءات الخرسانية القديمة عند النفق العلوي لسد القرعون.
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سد القرعون
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