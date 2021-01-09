لبنان

بهية الحريري تابعت مع زوارها شؤونا صحية وتربوية

Lebanon 24
09-01-2021 | 13:29
A-
A+
Doc-P-782653-637457958582750158.jpg
Doc-P-782653-637457958582750158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابعت النائبة بهية الحريري مع زوارها في دارة مجدليون، شؤونا عامة صحية وحياتية واجتماعية وثقافية. فالتقت مدير وكالة "أونروا" في منطقة صيدا ابراهيم الخطيب والمسؤول عن قسم الصحة في الوكالة في المنطقة وائل ميعاري، وعرضت معهما الأوضاع الصحية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتركز البحث على موضوع التصدي لجائحة كورونا والتحضير لمرحلة اللقاحات بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

واستقبلت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" عبدالستار الأيوبي، وعرضت مع المنسق العام لقطاع النقابات العمالية والزراعية في "التيار" ماجد سعيفان شؤونا نقابية.

كذلك التقت رئيس جمعية بقسطا للتنمية الاجتماعية أحمد حجازي وأمينة سر الجمعية نسرين نحولي، أطلعاها على المشاريع والبرامج التنموية والإغاثية التي نفذتها الجمعية في منطقة صيدا خلال العام 2020، وكان بحث في سبل تعزيز التعاون بين الجمعية ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لخدمة المدينة والجوار.

ومن زوار الحريري، عضو الاتحاد الدولي للغة العربية العضو الفخري في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار خليل شما والمسؤولة عن العلاقات العامة في نادي "يونيسكو" في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس رئيسة مجلس الاهل في ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية السيدة ليال العاكوم، وكان عرض لشؤون ثقافية وتربوية واجتماعية.

وخلال اللقاء سلم شما الحريري رسالة تهنئة لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وأوضح أنه طرح على الحريري "رؤية متواضعة لتفعيل نشاطات الشبكة المدرسية لصيدا والجوار لكوني عضوا فخريا فيها، من اجل بلورة بعض الأفكار التي تخدم مسيرة التعليم والثقافة".
وأشارت العاكوم الى أنها اقترحت فكرة التحضير لنشاط تكريمي للحريري في مناسبات اليوم العالمي للمرأة وعيد المعلم وعيد الأم في آذار المقبل. وأوضحت أن البحث تناول إمكان تنظيم دورات لتمكين المرأة في مجال التطريز وإعداد المأكولات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2021-01-10
09:00 | 2021-01-10
08:28 | 2021-01-10
08:27 | 2021-01-10
08:21 | 2021-01-10
06:55 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website