بهية الحريري تابعت مع زوارها شؤونا صحية وتربوية

تابعت النائبة بهية الحريري مع زوارها في دارة مجدليون، شؤونا عامة صحية وحياتية واجتماعية وثقافية. فالتقت مدير وكالة "أونروا" في منطقة صيدا ابراهيم الخطيب والمسؤول عن قسم الصحة في الوكالة في المنطقة وائل ميعاري، وعرضت معهما الأوضاع الصحية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتركز البحث على موضوع التصدي لجائحة كورونا والتحضير لمرحلة اللقاحات بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين.واستقبلت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" عبدالستار الأيوبي، وعرضت مع المنسق العام لقطاع النقابات العمالية والزراعية في "التيار" ماجد سعيفان شؤونا نقابية.كذلك التقت رئيس جمعية بقسطا للتنمية الاجتماعية أحمد حجازي وأمينة سر الجمعية نسرين نحولي، أطلعاها على المشاريع والبرامج التنموية والإغاثية التي نفذتها الجمعية في منطقة صيدا خلال العام 2020، وكان بحث في سبل تعزيز التعاون بين الجمعية ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لخدمة المدينة والجوار.ومن زوار الحريري، عضو الاتحاد الدولي للغة العربية العضو الفخري في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار خليل شما والمسؤولة عن العلاقات العامة في نادي "يونيسكو" في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس رئيسة مجلس الاهل في ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية السيدة ليال العاكوم، وكان عرض لشؤون ثقافية وتربوية واجتماعية.وخلال اللقاء سلم شما الحريري رسالة تهنئة لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وأوضح أنه طرح على الحريري "رؤية متواضعة لتفعيل نشاطات الشبكة المدرسية لصيدا والجوار لكوني عضوا فخريا فيها، من اجل بلورة بعض الأفكار التي تخدم مسيرة التعليم والثقافة".وأشارت العاكوم الى أنها اقترحت فكرة التحضير لنشاط تكريمي للحريري في مناسبات اليوم العالمي للمرأة وعيد المعلم وعيد الأم في آذار المقبل. وأوضحت أن البحث تناول إمكان تنظيم دورات لتمكين المرأة في مجال التطريز وإعداد المأكولات".