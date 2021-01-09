في خلدة... تعرض لعملية سلب بعدما أوهماه بعطل في سيارته

ادعى لدى فصيلة الشويفات ع. ا. لبناني انه اثناء مروره بسيارته نوع كيا في محلة خلدة نفق المطار قام شخصان مجهولان على متن دراجة نارية بالتحدث معه وأوهماه أن هناك عطلاً في سيارته. عندها توقف لتفحص العطل فشهرا مسدسات حربية وسلبا منه مبلغ 8 ملايين و500 الف ليرة و1800 دولار أميركي وفرا إلى جهة مجهولة.