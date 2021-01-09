لبنان

في صور... توفي جراء سقوط صخرة على رأسه

Lebanon 24
09-01-2021 | 13:49
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أحضر إلى إحدى مستشفيات العباسية جثة المدعو ح. د. مواليد 1986 لبناني الجنسية جراء سقوط صخرة على رأسه اثناء قيامه بأعمال تنظيف بالقرب من منزله فيبلدة البرغلية (صور).
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