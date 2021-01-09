في صور... توفي جراء سقوط صخرة على رأسه

أحضر إلى إحدى مستشفيات العباسية جثة المدعو ح. د. مواليد 1986 لبناني الجنسية جراء سقوط صخرة على رأسه اثناء قيامه بأعمال تنظيف بالقرب من منزله فيبلدة البرغلية (صور).