لبنان

جريصاتي ردا على الخليل: حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور

Lebanon 24
09-01-2021 | 14:10
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 ردّ الوزير السابق سليم جريصاتي على تغريدة النائب أنور الخليل. وقال في تصريح: "حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور وما لا يرغب فيه من اتهام الرئيس في خرقه، فيندفع من ثم إلى الإعتذار والتبرؤ بالواسطة. حافظوا على وقاره".
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