جريصاتي ردا على الخليل: حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور

ردّ الوزير السابق سليم جريصاتي على تغريدة النائب أنور الخليل. وقال في تصريح: "حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور وما لا يرغب فيه من اتهام الرئيس في خرقه، فيندفع من ثم إلى الإعتذار والتبرؤ بالواسطة. حافظوا على وقاره".