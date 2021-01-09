قائد الجيش تفقد الكلية الحربية

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون الكلية الحربية، حيث تجرى الإمتحانات الخطية للدخول إلى الكلية الحربية من العسكريين الذين خضعوا سابقا لاختبارات الصحة والرياضة والمثول أمام اللجنة.



ونوه العماد عون ب "جهود اللجنة التي واكبت كل مراحل الإمتحانات التي اتسمت بالشفافية"، مشيرا إلى أن "دخول الكلية الحربية سيكون لمن يستحق والذي أثبت كفاية وجدارة".