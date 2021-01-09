في اليوم الثاني من قرار الاقفال... كم بلغ عدد محاضر الضبط في صيدا؟

تواصل قوى الأمن الداخلي، نشر حواجزها الثابتة والمتنقلة ودورياتها الراجلة والسيارة في مدينة صيدا وجوارها لرصد مدى التزام مقررات التعبئة العامة وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات وبناء لتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية.وجاءت حصيلة اليوم الثاني من هذه الاجراءات تسطير 126 محضر ضبط على خلفية عدم الالتزام بنظام المفرد والمجوز، ارتداء الكمامات الواقية، إقفال المؤسسات غير المستثناة، شروط الوقاية ودوام العمل المحدد في المؤسسات المستثناة ومواعيد حظر التجول.