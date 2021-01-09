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لبنان
جمعية تجار النبطية: لالتزام التدابير الوقائية
Lebanon 24
09-01-2021
|
14:36
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دعت جمعية تجار محافظة النبطية، التجار وأصحاب المؤسسات الى "التزام تدابير اللجنة الوزارية الخاصة بالاقفال بعد تفشي جائحة كورونا بشكل مخيف فضلا عن التناقص المخيف في عدد أسرة العناية الفائقة الشاغرة في المستشفيات".
وأمل من الجميع بـ"أخذ الامور بجدية وعدم التهاون وبخاصة بعد ورود عدة اتصالات تفيد بأن بعض التجار لا يلتزمون قرار الاقفال أو شروط الاجراءات الوقائية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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