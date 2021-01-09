حملة لجمع الألبسة المستعملة في البترون بالتعاون مع بنين

أطلقت بلدية البترون وتحت شعار "قطعة منك بتدفي قلب"، حملة لجمع الألبسة المستعملة بالتعاون مع جمعية "بنين"، حيث تم تثبيت غرف في مختلف أنحاء وشوارع المدينة، لايداع المساعدات في داخلها وإعادة فرزها وتوزيعها على العائلات المحتاجة "بكل احترام وسرية" كما تجري العادة، وذلك بالتعاون مع جمعيتي "مار منصور دي بول" و "لتكن مشيئتك".