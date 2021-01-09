محفوض: غسل يدي نصرالله من العراقيل تعام عن الحقيقة

غرد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض على "تويتر": "إن تمسك سعد الحريري بحكومة غير حزبية يتوافق ومتطلبات المرحلة، أما غسل يدي السيد حسن نصرالله من العراقيل فهو ليس سوى تبسيط وتعام عن الحقيقة السوداء، وهي أن حزب الله القابض على السلطة والسلاح، هو المعرقل لكل محاولة إنقاذية، ليس فقط في عمل الحكومات، إن استمرار الميليشيا يعني دمارا وخرابا".