تسطير محاضر ضبط بحق مخالفين في البترون

سيرت عناصر من قوى الأمن الداخلي ومن مديرية أمن الدولة في البترون، دوريات في البترون، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة على شاطئ البحصة، لعدم التزامهم الإجراءات الوقائية المطلوبة، من تباعد آمن وارتداء الكمامات وعدم التجمع، في حضور عناصر شرطة بلدية البترون.