ثأر وطعنات بالسكين في بر الياس

أقدم المدعو ع. م. في بر الياس مقابل محطة الميس على طعن أحد أفراد عشيرته المدعو م. م. بالسكين عدة طعنات على خلفية الأخذ بالثأر كون الأخير أقدم سابقاً على طعنه. تم نقل م. إلى المستشفى للمعالجة.