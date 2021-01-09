لبنان

ثأر وطعنات بالسكين في بر الياس

Lebanon 24
09-01-2021 | 15:53
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أقدم المدعو ع. م. في بر الياس مقابل محطة الميس على طعن أحد أفراد عشيرته المدعو م. م. بالسكين عدة طعنات على خلفية الأخذ بالثأر كون الأخير أقدم سابقاً على طعنه. تم نقل م. إلى المستشفى للمعالجة.
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بر الياس

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