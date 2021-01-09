دوريات وحواجز ومحاضر ضبط لمخالفي التعبئة في صور

قامت دورية في قوى الأمن الداخلي فصيلة العباسية في قضاء صور، بتسطير عدد من محاضر الضبط بحق عدد من المحال، التي خرقت قرار التعبئة العامة والاحتيال على القانون، لا سيما كاراجات الميكانيك.وأقام عناصر شرطة السير في قوى الامن الداخلي - صور، حواجز ثابتة وظرفية داخل المدينة وعند مداخلها وسطرت محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين لقرار المفرد والمزدوج. كما أقامت مخابرات الجيش حواجز ودوريات للحفاظ على الامن.ودعت بلدية صور "الى الالتزام بقرار التعبئة العامة وعدم التجمعات، حفاظا على السلامة العامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للحد من وباء كورونا".