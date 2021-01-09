لبنان

في كفرشوبا... دورية معادية تطلق النار باتجاه راع

Lebanon 24
09-01-2021 | 16:24
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أطلقت دورية تابعة للعدو الاسرائيلي النار باتجاه الراعي و.ا أثناء قيامه برعي الماشية في محلة بوابة حسن كفرشوبا في قضاء حاصبيا، من دون إصابته.
المصدر: الوكالة الوطنية
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كفرشوبا

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