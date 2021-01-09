أرسلان: كل من يرفض فتح قسم خاص بمرضى كورونا أو زيادة عدد الأسرة مجرم

كتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "صحيح أن ارتفاع عدد الاصابات اليومية بكورونا، والتي تخطت 5000 اصابة كارثة صحية. إنما التصويب على المشكلة الحقيقية واجب علينا، فتماما كما في السياسة ومافيا الفساد، كذلك في بعض المستشفيات الخاصة مع مافيا تجار المال (أصحابها).

كل من يرفض فتح قسم خاص بمرضى كورونا أو زيادة عدد الأسرة لأسباب تجارية ومالية وأبرزها تأخر الدولة عن تسديد مستحقات المستشفيات هو متواطئ ومجرم في هذا الظرف".

للمعلومات، الخطر الحقيقي في بيروت، إذ يوجد سريران شاغران للعناية الفائقة من أصل 91 (فقط) في كل بيروت. هذه جريمة".