شرطة بلدية صور أخلت الشاطىء من الرواد

شهد شاطئ صور الجنوبي حركة غير اعتيادية لرواد البحر، حيث شوهد عدد كثيف من الرواد يمارسون هواية السباحة والرياضة، في ظل انتشار وباء "كورونا". وتحركت عناصر الشرطة البلدية ودعت الاهالي الى إخلاء الشاطئ.