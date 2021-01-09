110 إصابات كورونا جديدة في محافظة عكار

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، تسجيل 110 إصابات جديدة و60 حالة شفاء.وأشارت الى أن الحالات الايجابية قيد المعالجة هي: 1136، حالات الحجر المنزلي: 1322، إجمالي حالات الشفاء 4240، عدد الوفيات 86 حالة منذ بدء الازمة.هذا وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: تلعباس الغربي 11، القبيات 10، بزال 8، ببنين 5، حلبا 5، منيارة 5، الحميرة 5، 3 إصابات في كل من: عيدمون، فنيدق، دير دلوم، عكار العتيقة، اكروم، عندقت، القليعات، إصابتان في كل من تلحياة، الريحانية، خربة داوود، الشيخ طابا، برقايل، رحبة، وإصابة واحدة في كل من السويسة، التليل، عين يعقوب، تلمعيان، شدرا،العوينات، ذوق الحصنية، رماح، سفينة الدريب، الحيصا، القرنة، بقرزلا، قبعيت، حكر الشيخ طابا، حرار، بربارة، عدبل، عين الذهب، بيت يونس، سفينة القيطع، عين تنتا، الشيخ محمد، مشحا، شان، الهيشة، قنية، تلبيرة، المسعودية.